Jamshedpur News: सामाजिक सुरक्षा के नए सहायक निदेशक ने संभाला पदभार
Jamshedpur News: जमशेदपुर में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक शत्रुंजय कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्हें धालभूम के डीसीएलआर सच्चिदानंद महतो द्वारा पद सौंपा गया। कुमार पहले राज्य मुख्यालय में पदस्थापित थे और उनकी नयी पोस्टिंग पूर्वी सिंहभूम में हुई है। यह पद पिछले दो महीनों से खाली था।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। जिले में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक शत्रुंजय कुमार ने पदभार संभाल लिया है। उन्हें धालभूम के डीसीएलआर सह प्रभारी पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने प्रभार सौंपा। कुमार राज्य मुख्यालय स्थित निदेशालय में पदस्थापित थे। हाल में उनकी पोस्टिंग पूर्वी सिंहभूम के सहायक निदेशक पद पर हुई थी। यह पद करीब दो माह से प्रभार में चल रहा था। पहले जिला खेल पदाधिकारी और फिर डीसीएलआर सहायक निदेशक के प्रभार में थे।
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