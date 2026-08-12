Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: सामाजिक सुरक्षा के नए सहायक निदेशक ने संभाला पदभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जमशेदपुर में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक शत्रुंजय कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्हें धालभूम के डीसीएलआर सच्चिदानंद महतो द्वारा पद सौंपा गया। कुमार पहले राज्य मुख्यालय में पदस्थापित थे और उनकी नयी पोस्टिंग पूर्वी सिंहभूम में हुई है। यह पद पिछले दो महीनों से खाली था।

Jamshedpur News: सामाजिक सुरक्षा के नए सहायक निदेशक ने संभाला पदभार

Jamshedpur News: जमशेदपुर। जिले में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक शत्रुंजय कुमार ने पदभार संभाल लिया है। उन्हें धालभूम के डीसीएलआर सह प्रभारी पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने प्रभार सौंपा। कुमार राज्य मुख्यालय स्थित निदेशालय में पदस्थापित थे। हाल में उनकी पोस्टिंग पूर्वी सिंहभूम के सहायक निदेशक पद पर हुई थी। यह पद करीब दो माह से प्रभार में चल रहा था। पहले जिला खेल पदाधिकारी और फिर डीसीएलआर सहायक निदेशक के प्रभार में थे।

ये भी पढ़ें:Chaibasa News: सामाजिक सुरक्षा के नए सहायक निदेशक ने संभाला पदभार
ये भी पढ़ें:अपर लोक अभियोजक ने दिया योगदान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।