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Jamshedpur News: बिना अनुमति पेड़ काटने की शिकायत, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में खरकई स्वर्णरेखा संरक्षण समिति के अध्यक्ष ने डीएफओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों पर बिना अनुमति पेड़ काटने और कार्यालय को हटाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। समिति ने कार्रवाई की मांग की है।

Jamshedpur News: बिना अनुमति पेड़ काटने की शिकायत, कार्रवाई की मांग

Jamshedpur News: जमशेदपुर। खरकई स्वर्णरेखा संरक्षण समिति के अध्यक्ष ने डीएफओ को ज्ञापन सौंपकर टाटा स्टील के सुरक्षा विभाग के कुछ कर्मियों पर बिना अनुमति पेड़ काटने और संस्था के कार्यालय को हटाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि कार्यालय परिसर में लगे पुराने जलेबी के पेड़ की डाल काट दी गई। विरोध करने पर संबंधित लोग मौके से फरार हो गए। समिति ने आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने तथा बिना अनुमति पेड़ काटने की घटना की जांच कराने की मांग की है।

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