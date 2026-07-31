Jamshedpur News: इंदौर मॉडल पर अब मानगो नगर निगम में विकसित होंगे वेंडिंग जोन

Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। मानगो नगर निगम क्षेत्र में फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित व्यावसायिक स्थान उपलब्ध कराने और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इंदौर मॉडल पर आधुनिक वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा।

वेंडिंग जोन का निर्माण

नगर निगम ने एमजीएम कॉलेज के समीप खाली पड़ी जमीन को पहले वेंडिंग जोन के लिए चिह्नित किया है। इसके अलावा ओल्ड पुरुलिया रोड और पारडीह चौक के आसपास भी उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। इन स्थानों पर सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने का अवसर मिलेगा, जिससे सड़कों पर अतिक्रमण कम होगा और लोगों को भी बेहतर खरीदारी की सुविधा मिल सकेगी। अधिकारियों के अनुसार, वेंडिंग जोन का निर्माण इंदौर की तर्ज पर किया जाएगा। इसके तहत बीच में चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जबकि दोनों ओर दुकानों की व्यवस्थित कतार होगी। ग्राहकों की सुविधा के लिए पार्किंग, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और सफाई की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी। जबकि यह बाजार का संचालन अधिक व्यवस्थित होगा और नगर निगम को लाइसेंस शुल्क एवं अन्य माध्यमों से अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। नगर निगम का मानना है कि वेंडिंग जोन बनने से फुटपाथी दुकानदारों को स्थायी पहचान मिलेगी, यातायात बाधित नहीं होगा और शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा।