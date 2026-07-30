Jamshedpur News: टांगराईन स्कूल के पुस्तकालय को जेपीएस बारीडीह से 200 से अधिक पुस्तकें दान में मिलीं
Jamshedpur News: जमशेदपुर पब्लिक स्कूल, बारीडीह ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टांगराईन के पुस्तकालय हेतु 200 से अधिक पुस्तकें दान कीं। ये पुस्तकें विद्यालय की मोबाइल लाइब्रेरी पहल को समृद्ध करेंगी। छात्राओं ने प्रधानाध्यापक को पुस्तकें सौंपी। प्रिंसिपल ने मोबाइल लाइब्रेरी पहल की प्रशंसा की और इसे ग्रामीण शिक्षा के लिए सराहनीय बताया।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। जमशेदपुर पब्लिक स्कूल, बारीडीह ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय , टांगराईन के पुस्तकालय हेतु 200 से भी अधिक पुस्तकें दान स्वरूप प्रदान कीं। यह पुस्तकें विद्यालय की "मोबाइल लाइब्रेरी" पहल को समृद्ध करने में उपयोग की जाएंगी।इंटरेक्ट क्लब, जेपीएस बारीडीह की छात्राओं वंशिका और मौलिका ने यूएमएस टांगराईन के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी को पुस्तकें सौंपीं। इस अवसर पर जेपीएस बारीडीह की प्रिंसिपल नमिता अग्रवाल, शिक्षिका सुष्मिता, तथा समाजसेवी सौविक साहा उपस्थित रहे।प्रिंसिपल नमिता अग्रवाल ने यूएमएस टांगराईन की मोबाइल लाइब्रेरी पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु एक सराहनीय प्रयास बताया।
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