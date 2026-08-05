Jamshedpur News: जिले में शुरू हुई क्यूआर कोड आधारित बीट पुलिसिंग

Jamshedpur News: जिले में कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से जमशेदपुर पुलिस ने सोमवार से क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग प्रणाली शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत पुलिस गश्त, बीट अधिकारियों की उपस्थिति और अपराध नियंत्रण की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की जाएगी। एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने सीसीआर परिसर से इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि जिले को 206 बीटों में बांटा गया है। इनमें शहरी क्षेत्र की 102 और ग्रामीण क्षेत्र की 104 बीट शामिल हैं। प्रत्येक बीट के लिए एक बीट पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ये नियमित गश्त, अपराध संबंधी सूचना संग्रह, आम नागरिकों से संवाद और अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी निभाएंगे। नई प्रणाली में प्रत्येक बीट के चिन्हित स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। प्रथम चरण में एक हजार से अधिक क्यूआर कोड लगाए जा चुके हैं।