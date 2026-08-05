Jamshedpur News: जिले में शुरू हुई क्यूआर कोड आधारित बीट पुलिसिंग
Jamshedpur News: जिले में कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से जमशेदपुर पुलिस ने क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग प्रणाली शुरू की है। बीट पदाधिकारी नियमित गश्त, नागरिकों से संवाद और अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी निभाएंगे। गश्त का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी।
Jamshedpur News: जिले में कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से जमशेदपुर पुलिस ने सोमवार से क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग प्रणाली शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत पुलिस गश्त, बीट अधिकारियों की उपस्थिति और अपराध नियंत्रण की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की जाएगी। एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने सीसीआर परिसर से इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि जिले को 206 बीटों में बांटा गया है। इनमें शहरी क्षेत्र की 102 और ग्रामीण क्षेत्र की 104 बीट शामिल हैं। प्रत्येक बीट के लिए एक बीट पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ये नियमित गश्त, अपराध संबंधी सूचना संग्रह, आम नागरिकों से संवाद और अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी निभाएंगे। नई प्रणाली में प्रत्येक बीट के चिन्हित स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। प्रथम चरण में एक हजार से अधिक क्यूआर कोड लगाए जा चुके हैं।
गश्त का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार
बीट पदाधिकारी, गश्ती वाहन, पीसीआर और थाना वाहन गश्त के दौरान इन कोड को स्कैन करेंगे। इससे गश्त का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। रक्षक ऐप के जरिए वरिष्ठ अधिकारी वास्तविक समय में निगरानी कर सकेंगे। विशेष रूप से शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक बीट अधिकारी पैदल या मोटरसाइकिल से क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। एसएसपी ने कहा कि इससे संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित होगी। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा, अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और आधुनिक तकनीक से पुलिस-जन सहयोग व जनता का विश्वास और मजबूत होगा।
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