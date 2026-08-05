Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: जिले में शुरू हुई क्यूआर कोड आधारित बीट पुलिसिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जिले में कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से जमशेदपुर पुलिस ने क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग प्रणाली शुरू की है। बीट पदाधिकारी नियमित गश्त, नागरिकों से संवाद और अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी निभाएंगे। गश्त का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी।

Jamshedpur News: जिले में शुरू हुई क्यूआर कोड आधारित बीट पुलिसिंग

Jamshedpur News: जिले में कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से जमशेदपुर पुलिस ने सोमवार से क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग प्रणाली शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत पुलिस गश्त, बीट अधिकारियों की उपस्थिति और अपराध नियंत्रण की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की जाएगी। एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने सीसीआर परिसर से इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि जिले को 206 बीटों में बांटा गया है। इनमें शहरी क्षेत्र की 102 और ग्रामीण क्षेत्र की 104 बीट शामिल हैं। प्रत्येक बीट के लिए एक बीट पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ये नियमित गश्त, अपराध संबंधी सूचना संग्रह, आम नागरिकों से संवाद और अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी निभाएंगे। नई प्रणाली में प्रत्येक बीट के चिन्हित स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। प्रथम चरण में एक हजार से अधिक क्यूआर कोड लगाए जा चुके हैं।

गश्त का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार

बीट पदाधिकारी, गश्ती वाहन, पीसीआर और थाना वाहन गश्त के दौरान इन कोड को स्कैन करेंगे। इससे गश्त का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। रक्षक ऐप के जरिए वरिष्ठ अधिकारी वास्तविक समय में निगरानी कर सकेंगे। विशेष रूप से शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक बीट अधिकारी पैदल या मोटरसाइकिल से क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। एसएसपी ने कहा कि इससे संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित होगी। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा, अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और आधुनिक तकनीक से पुलिस-जन सहयोग व जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

सामान्य प्रश्न

जमशेदपुर पुलिस ने किस नई प्रणाली की शुरुआत की है?
जमशेदपुर पुलिस ने क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग प्रणाली की शुरुआत की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।