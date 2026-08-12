Jamshedpur News: हिमांशु हत्याकांड में नीरज सिंह की जामनत पर आज होगी सुनवाई
Jamshedpur News: जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्या मामले में आरोपी नीरज सिंह की जमानत पर सुनवाई बुधवार को होगी। हिमांशु को 27 जून को डीडी बार के बाहर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने नीरज सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपियों की जमानत भी रद्द हो चुकी है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। आदित्यपुर निवासी हिमांशु सिंह हत्याकांड में आरोपी डीडी बार संचालक नीरज सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को एडीजे-2 की अदालत में सुनवाई हो सकती है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आनंद झा और राजहंस तिवारी ने बताया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए बिष्टूपुर पुलिस को केस डायरी देने का आदेश अदालत से हुआ था। 27 जून की रात डीडी बार के बाहर अपराधियों ने आदित्यपुर निवासी हिमांशु सिंह की पुलिस के सामने चापड़ से मारकर हत्या कर दी थी। उसका साथी जख्मी हुआ था। पुलिस ने बार संचालक सह भाजपा नेता नीरज सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
नीरज सिंह की जमानत अर्जी पहले सीजेएम की अदालत से रद्द हो चुकी है। हिमांशु के पिता ने थाना में हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अदालत में भी उनका बयान कलमबद्ध कराया है। हिमांशु हत्याकांड में डीडी बार के मैनेजर विजय महानंद की जमानत अर्जी भी सीजेएम की अदालत से रद्द हो चुकी है।
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