Jamshedpur News: लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर प्रीमियम की नई टीम ने संभाला कार्यभार
Jamshedpur News: जमशेदपुर में लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर प्रीमियम का चौथा इंस्टॉलेशन समारोह साकची स्थित होटल में भव्यता के साथ मनाया गया। इस दौरान, लायनिस्टिक वर्ष 2026-27 के लिए नई नेतृत्व टीम का औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला गया। समारोह में कई प्रमुख लायनिस्ट और अतिथि शामिल हुए।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर प्रीमियम का चौथा इंस्टॉलेशन समारोह साकची स्थित एक होटल में भव्य एवं गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में लायनिस्टिक वर्ष 2026-27 के लिए क्लब की नई नेतृत्व टीम ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। समारोह में मुख्य अतिथि एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लायन सुब्र मजूमदार, विशिष्ट अतिथि एवं फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लायन कंचन साहू, इंस्टॉलिंग ऑफिसर पीएमजेएफ लायन सुदीप्तो मुखर्जी, इंडक्शन ऑफिसर पीडीजी एमजेएफ लायन राजीव रंजन, मुख्य वक्ता पीएमजेएफ लायन कमल जैन, उद्घाटक एमजेएफ लायन सीमा बाजपेयी और जोन चेयरपर्सन एमजेएफ लायन नेहा चौधरी सहित कई पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जोन चेयरपर्सन, क्लब अध्यक्ष, लायंस सदस्य एवं अतिथि उपस्थित रहे।
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