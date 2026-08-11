Jamshedpur News: पर्यावरण और प्रकृति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: झामुमो
Jamshedpur News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर दोमुहानी में झामुमो के नेता आस्तिक महतो ने पेड़ों की कटाई और दुमुहानी नदी के रेस्टोरेंट निर्माण का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रकृति और पर्यावरण के विरुद्ध किसी भी विकास को स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की अपील की।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर दोमुहानी में झामुमो के वरिष्ठ नेता आस्तिक महतो ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और दुमुहानी नदी के ऊपर रेस्टोरेंट के निर्माण का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि विकास के नाम पर प्रकृति, पर्यावरण और शहर की प्राकृतिक धरोहर के साथ खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जनहित और पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को नजरअंदाज करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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