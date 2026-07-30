Jamshedpur News: जेएफसी ने फुटसल फॉर ऑल डे पर इंट्रा-क्लब टूर्नामेंट शुरू
Jamshedpur News: जमशेदपुर एफसी ने जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 'फुटसल फॉर ऑल डे' के अवसर पर एक रोमांचक इंट्रा-क्लब टूर्नामेंट का आयोजन किया। युवा अकादमी के खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जबकि क्लब स्टाफ ने भी भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य फुटसल को बढ़ावा देना और सामूहिक भावना मजबूत करना था।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। जमशेदपुर एफसी ने जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटसल फॉर ऑल डे के अवसर पर एक रोमांचक इंट्रा-क्लब फुटसल टूर्नामेंट आयोजित किया। इसमें युवा अकादमी के विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा की, जबकि क्लब स्टाफ ने भी भाग लेकर सौहार्द बढ़ाया। एआईएफएफ की इस पहल का उद्देश्य फुटसल को बढ़ावा देना और 5v5 खेल में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। क्लब ने इसे प्रतिभा विकास व सामूहिक भावना मजबूत करने के अवसर के रूप में सराहा।
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