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Jamshedpur News: जेएनएसी ने कराया कोर्ट परिसर में फॉगिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में मानसून में मच्छरों से बचाव के लिए कोर्ट परिसर में फॉगिंग की गई। जिला बार संघ के महासचिव और अध्यक्ष ने स्वच्छता की मांग की, ताकि अधिवक्ताओं और मुवक्किलों के लिए एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रयास मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए किया गया है।

जेएनएसी ने कराया कोर्ट परिसर में फॉगिंग
जेएनएसी ने कराया कोर्ट परिसर में फॉगिंग

Jamshedpur News: जमशेदपुर। मानसून में मच्छर से बचाव के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने सोमवार शाम कोर्ट परिसर में फॉगिंग कराया। इसके साथ ही कोर्ट परिसर की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है इससे मच्छर का प्रकोप नहीं बढ़े। बताया जाता है कि कोर्ट परिसर की स्वच्छता को लेकर जिला बार संघ के महासचिव और अध्यक्ष लगातार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र से संपर्क कर सफाई की मांग करते हैं। जिससे अधिवक्ताओं और दूरदराज से आने वाले मुवक्किलों को कोर्ट परिसर में स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो।

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