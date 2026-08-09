Jamshedpur News: चटनी डॉन को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस, ब्राउन शुगर नेटवर्क खंगालने की तैयारी
Jamshedpur News: जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद चटनी डॉन को आजादनगर पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी मामले में रिमांड पर लेने की तैयारी की है। पुलिस का कहना है कि उनसे सप्लाई और बिक्री नेटवर्क पर पूछताछ की जाएगी। मामले की जांच जारी है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। घाघीडीह जेल में बंद चटनी डॉन को ब्राउन शुगर तस्करी मामले में आजादनगर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि रिमांड पर लेकर उससे ब्राउन शुगर की सप्लाई और बिक्री से जुड़े नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
पुलिस की कार्रवाई
आजादनगर पुलिस ने शनिवार को पारडीह से जुगसलाई निवासी सौरभ ओहरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, उसके पास से ब्राउन शुगर की 38 पुड़िया बरामद की गई हैं। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे ब्राउन शुगर चटनी डॉन के पति पवन यादव ने उपलब्ध कराया था।
जांच का विस्तार
पुलिस के मुताबिक, पवन यादव जेल में बंद चटनी डॉन के लिए ब्राउन शुगर की बिक्री करता था। इसी आधार पर पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ब्राउन शुगर कहां से लाई जाती थी, किन लोगों तक इसकी सप्लाई होती थी और नेटवर्क में कौन-कौन शामिल हैं।
रिमांड के लिए आवेदन
चटनी डॉन को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस न्यायालय में आवेदन देने की तैयारी कर रही है। रिमांड मिलने के बाद पूछताछ के दौरान तस्करी से जुड़े अन्य नामों और नेटवर्क के संबंध में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। मामले की जांच जारी है।
प्रस्नोत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।