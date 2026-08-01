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Jamshedpur News: हैट्रिक के दम पर जमशेदपुर ब्वॉयज क्लब की शानदार जीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर ब्वॉयज क्लब ने जेएसए प्रीमियर डिवीजन लीग में जंगल टाइगर फुटबॉल अकादमी को 4-1 से हराया। इस मैच में कृष्णा हांसदा ने हैट्रिक पूरी की, जबकि बृहस्पति हेम्ब्रम ने एक और गोल किया। जंगल टाइगर की ओर से अंकित ईचागुट्टू ने एकमात्र गोल किया।

Jamshedpur News: हैट्रिक के दम पर जमशेदपुर ब्वॉयज क्लब की शानदार जीत

Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। जेएसए प्रीमियर डिवीजन लीग के मैच में शुक्रवार को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमशेदपुर ब्वॉयज क्लब ने जंगल टाइगर फुटबॉल अकादमी को 4-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। टीम की जीत के नायक कृष्णा हांसदा रहे, जिन्होंने 13वें, 37वें और 87वें मिनट में गोल कर हैट्रिक पूरी की।बृहस्पति हेम्ब्रम ने 23वें मिनट में एक और गोल कर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। जंगल टाइगर फुटबॉल अकादमी की ओर से अंकित ईचागुट्टू ने 72वें मिनट में एकमात्र गोल किया, लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हो सका। मुकाबले में कुल तीन खिलाड़ियों को पीला कार्ड दिखाया गया।

जमशेदपुर ब्वॉयज क्लब के कृष्णा हांसदा और दीपक हांसदा तथा जंगल टाइगर के संग्राम बास्के को चेतावनी मिली। मैच में किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड नहीं दिखाया गया। इस जीत के साथ जमशेदपुर ब्वॉयज क्लब ने पूरे तीन अंक अपने नाम किए।

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