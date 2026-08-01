Jamshedpur News: ऑल मार्केट एसोसिएशन को मिला नया कार्यालय
Jamshedpur News: जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को टिन शेड मार्केट, साकची में हुआ। अध्यक्ष हरविंदर सिंह मंटू ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महासचिव नसीम अंसारी ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधि और दुकानदार मौजूद थे।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को टैंक रोड स्थित टिन शेड मार्केट, साकची में अध्यक्ष हरविंदर सिंह मंटू ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर महासचिव नसीम अंसारी ने अध्यक्ष को अंगवस्त्र और गुलदस्ता भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधि और दुकानदार शामिल हुए। मौके पर शंकर प्रसाद, दुर्गादास साहु, रंजन सिंह, सरवर आलम, संतोष अग्रवाल, राजेश गुप्ता, जावेद अख्तर सहित कई सदस्य उपस्थित थे।
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