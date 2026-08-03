Jamshedpur News: जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के तीन विद्यार्थियों को 'सिटी लिवलीहुड' फेलोशिप प्रमाण-पत्र
Jamshedpur News: जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय के तीन विद्यार्थियों को 'सिटी लिवलीहुड फेलोशिप' प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। यह फेलोशिप एनआईटी कालीकट और झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित परियोजना के अंतर्गत मिली। विद्यार्थियों ने मानगो नगर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार ने विद्यार्थियों को बधाई दी और भविष्य में समाज सेवा की उम्मीद जताई।
Jamshedpur News: जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय के तीन विद्यार्थियों को 'सिटी लिवलीहुड एक्शन प्लान ' परियोजना के अंतर्गत 'सिटी लिवलीहुड फेलोशिप' प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। यह फेलोशिप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) कालीकट के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन' तथा 'झारखंड सरकार के नगर प्रशासन निदेशालय' के संयुक्त तत्वावधान में संचालित परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई।विद्यार्थियों ने 10 फरवरी से 3 अप्रैल तक मानगो नगर क्षेत्र में कार्य करते हुए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण एवं उद्यम सर्वेक्षण के माध्यम से सिटी लिवलीहुड एक्शन प्लान के निर्माण में सक्रिय एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उत्कृष्ट कार्य एवं समर्पण के लिए उन्हें फेलोशिप प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।इस
उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार, डॉ. नीता सिन्हा एवं प्रो. कुमारी प्रियंका ने विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विद्यार्थी भविष्य में भी समाज एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे।
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