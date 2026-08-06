Jamshedpur News: डॉक्टरों की मौत पूछताछ के लिए बोड़ाम पुलिस ने डॉ. सचिन को भेजा नोटिस
Jamshedpur News: बोड़ाम पुलिस एमजीएम अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर समीर कुमार और सक्षम सिंह की मौत की जांच कर रही है। पुलिस ने डॉक्टर सचिन से पूछताछ करने का नोटिस भेजा है। जानकारी के अनुसार, दोनों डॉक्टरों की मौत डिमना में डूबने से हुई थी। पुलिस ने अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं।
Jamshedpur News: बोड़ाम पुलिस एमजीएम अस्पताल के दो इंटर्न डॉक्टर समीर कुमार और सक्षम सिंह की मौत मामले में लगातार नए लोगों से पूछताछ कर घटना के उद्भेदन में जुटी है। डॉ. समीर और डॉ. सक्षम के साथी डॉ. सचिन से भी पूछताछ होने वाली है, लेकिन वह घटना के दो दिन बाद रांची चले गए हैं। बोड़ाम पुलिस ने नोटिस भेजकर डॉ. सचिन को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस का मानना है कि डॉ. सचिन से पूछताछ से घटना में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। जानकार बताते हैं कि पुलिस ने डिमना के उक्त शराब विक्रेता से भी पूछताछ की है, जहां से उन्होंने शराब खरीदी थी।
इससे पूर्व पुलिस द्वारा डॉ. यश, उसकी महिला मित्र, कॉलेज हॉस्टल और अस्पताल गेट के सुरक्षाकर्मियों का बयान दर्ज किया गया था। वहीं, घटनास्थल पर पहुंचने वाले हर एक से पूछताछ की तैयारी है। मालूम हो कि 23 जुलाई की देर रात डिमना में डूबने से एमजीएम अस्पताल के दो इंटर्न डॉक्टर की मौत हो गई थी। पुलिस को घटना की जांच के दौरान कई जानकारी मिली है, जिसे पुलिस मृतक के साथियों के बयान के अनुसार घटना का कारण या स्थिति को स्पष्ट कर रिपोर्ट तैयार करेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।