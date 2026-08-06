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Jamshedpur News: डॉक्टरों की मौत पूछताछ के लिए बोड़ाम पुलिस ने डॉ. सचिन को भेजा नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बोड़ाम पुलिस एमजीएम अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर समीर कुमार और सक्षम सिंह की मौत की जांच कर रही है। पुलिस ने डॉक्टर सचिन से पूछताछ करने का नोटिस भेजा है। जानकारी के अनुसार, दोनों डॉक्टरों की मौत डिमना में डूबने से हुई थी। पुलिस ने अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं।

Jamshedpur News: डॉक्टरों की मौत पूछताछ के लिए बोड़ाम पुलिस ने डॉ. सचिन को भेजा नोटिस

Jamshedpur News: बोड़ाम पुलिस एमजीएम अस्पताल के दो इंटर्न डॉक्टर समीर कुमार और सक्षम सिंह की मौत मामले में लगातार नए लोगों से पूछताछ कर घटना के उद्भेदन में जुटी है। डॉ. समीर और डॉ. सक्षम के साथी डॉ. सचिन से भी पूछताछ होने वाली है, लेकिन वह घटना के दो दिन बाद रांची चले गए हैं। बोड़ाम पुलिस ने नोटिस भेजकर डॉ. सचिन को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस का मानना है कि डॉ. सचिन से पूछताछ से घटना में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। जानकार बताते हैं कि पुलिस ने डिमना के उक्त शराब विक्रेता से भी पूछताछ की है, जहां से उन्होंने शराब खरीदी थी।

इससे पूर्व पुलिस द्वारा डॉ. यश, उसकी महिला मित्र, कॉलेज हॉस्टल और अस्पताल गेट के सुरक्षाकर्मियों का बयान दर्ज किया गया था। वहीं, घटनास्थल पर पहुंचने वाले हर एक से पूछताछ की तैयारी है। मालूम हो कि 23 जुलाई की देर रात डिमना में डूबने से एमजीएम अस्पताल के दो इंटर्न डॉक्टर की मौत हो गई थी। पुलिस को घटना की जांच के दौरान कई जानकारी मिली है, जिसे पुलिस मृतक के साथियों के बयान के अनुसार घटना का कारण या स्थिति को स्पष्ट कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

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