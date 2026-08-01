Jamshedpur News: अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई की बैठक
Jamshedpur News: अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की बैठक पूर्वी सिंहभूम जिले के बारीडीह कार्यालय में हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और समाज हित के मुद्दों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने संगठन को सशक्त बनाने के लिए सुझाव दिए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद आगामी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई।
Jamshedpur News: अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को बारीडीह स्थित जिला कार्यालय में हुई। इसमें संगठन के आगामी कार्यक्रम, संगठनात्मक विस्तार तथा समाज हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन को अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से अपने सुझाव रखे। सभी सुझावों पर गंभीर विचार-विमर्श के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का संकल्प भी लिया। बैठक में प्रांत महासचिव विकास गुप्ता, जिलाध्यक्ष आलोक कुमार, जिला महासचिव अभिषेक बजाज, जिला कोषाध्यक्ष रामरतन खंडेलवाल, वरिष्ठ सदस्य मुरारी लाल अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद, जिला कार्यकारी अध्यक्ष अरबिन्द साहू, जिला सचिव संजय जायसवाल, अजीत गुप्ता, शोभिक दे, कृष्णा प्रसाद, पंकज जायसवाल, जितेंद्र प्रसाद, सदस्य देव कुमार, संजय साहू, रितेश अग्रवाल सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक का समापन संगठन की एकता, सामाजिक सरोकार के प्रति प्रतिबद्धता तथा आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के संकल्प के साथ हुआ।
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