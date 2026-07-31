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Jamshedpur News: अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई की हुई बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक विस्तार और समाज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने संगठन को सशक्त बनाने के लिए सुझाव दिए और सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई की हुई बैठक
अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई की हुई बैठक

Jamshedpur News: अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को बारीडीह स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक विस्तार तथा समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन को अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से अपने-अपने सुझाव रखे। सभी सुझावों पर गंभीर विचार-विमर्श के उपरांत कई महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प भी लिया।बैठक में प्रांत महासचिव बिकास गुप्ता, जिला अध्यक्ष आलोक कुमार, जिला महासचिव अभिषेक बजाज, जिला कोषाध्यक्ष रामरतन खंडेलवाल, वरिष्ठ सदस्य मुरारी लाल अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद, जिला कार्यकारी अध्यक्ष अरबिन्द साहू, जिला सचिव संजय जायसवाल, अजीत गुप्ता, शोभिक दे, कृष्णा प्रसाद, पंकज जायसवाल, जितेंद्र प्रसाद, सदस्य देव कुमार, संजय साहू, रितेश अग्रवाल सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक का समापन संगठन की एकता, सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता तथा आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के संकल्प के साथ हुआ।

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