Jamshedpur News: एम.कॉम. सेमेस्टर–1 की छात्राओं के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम
Jamshedpur News: द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन के वाणिज्य विभाग ने एम.कॉम. सेमेस्टर-1 के नवप्रवेशी छात्राओं के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर-इन-चार्ज डॉ. वीणा सिंह प्रियदर्शी ने छात्राओं को अनुशासन, समयपालन और नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
Jamshedpur News: द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन, साकची के वाणिज्य विभाग द्वारा बुधवार को महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में एम.कॉम. सेमेस्टर–1 (सत्र 2025–2027) के नवप्रवेशी छात्राओं के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ की गई।इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रोफेसर-इन-चार्ज डॉ. वीणा सिंह प्रियदर्शी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में छात्राओं का स्वागत करते हुए उन्हें अनुशासन, समयपालन, नियमित अध्ययन और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की सलाह दी।
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