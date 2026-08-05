Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: एम.कॉम. सेमेस्टर–1 की छात्राओं के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन के वाणिज्य विभाग ने एम.कॉम. सेमेस्टर-1 के नवप्रवेशी छात्राओं के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर-इन-चार्ज डॉ. वीणा सिंह प्रियदर्शी ने छात्राओं को अनुशासन, समयपालन और नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

एम.कॉम. सेमेस्टर–1 की छात्राओं के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम
एम.कॉम. सेमेस्टर–1 की छात्राओं के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम

Jamshedpur News: द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन, साकची के वाणिज्य विभाग द्वारा बुधवार को महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में एम.कॉम. सेमेस्टर–1 (सत्र 2025–2027) के नवप्रवेशी छात्राओं के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ की गई।इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रोफेसर-इन-चार्ज डॉ. वीणा सिंह प्रियदर्शी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में छात्राओं का स्वागत करते हुए उन्हें अनुशासन, समयपालन, नियमित अध्ययन और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की सलाह दी।

ये भी पढ़ें:को-ऑपरेटिव कॉलेज में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का परिचय सम्मेलन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।