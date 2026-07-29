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Jamshedpur News: घाटशिला और मुसाबनी में भी मच्छर मारने के लिए छिड़काव तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में पोटका के बाद मुसाबनी और घाटशिला में मरीजों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए छिड़काव तेज किया गया है। जिला मलेरिया पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और स्थानीय सीएससी प्रभारी नियमित निरीक्षण करें।

Jamshedpur News: घाटशिला और मुसाबनी में भी मच्छर मारने के लिए छिड़काव तेज

Jamshedpur News: जमशेदपुर। पोटका में मरीजों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए पोटका के बाद मुसाबनी और घाटशिला में भी छिड़काव को तेज कर दिया गया है ताकि वहां से मरीजों की संख्या ना बढ़े। इस संबंध में जिला मलेरिया पदाधिकारी सहित सीएससी प्रभारी को निर्देश दिया है। वहां पर लोगों की जांच की संख्या भी बढ़ने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही वहां पर दवाइयां की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि सभी सीएससी प्रभारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से जाकर निरीक्षण करें।

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