Jamshedpur News: प्री मेच्योर बच्चों के लिए मां का दूध सबसे बड़ी दवा

Jamshedpur News: मां का दूध प्रीमेच्योर बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन तंत्र सामान्य बच्चों की तुलना में कमज़ोर होते हैं। मां का दूध संक्रमण से बचाने में मदद करता है। कोल्हान क्षेत्र में लगभग 40 फीसदी बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं। नर्सरी में प्रीमेच्योर बच्चों को दूध ट्यूब के जरिए दिए जाने की प्रक्रिया होती है।

Jamshedpur News: मां का दूध हर नवजात के लिए सबसे बेहतर आहार माना जाता है, लेकिन समय से पहले जन्म लेने वाले यानी प्रीमेच्योर बच्चों के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सामान्य समय पर जन्मे बच्चे की तुलना में प्रीमेच्योर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन तंत्र और कई अंग पूरी तरह विकसित नहीं होते। ऐसे में मां का दूध उनके लिए सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि संक्रमण से बचाव और स्वस्थ विकास का महत्वपूर्ण सहारा बन जाता है। कोल्हान में करीब 40 फीसदी बच्चों के प्रीमेच्योर पैदा होने की बात सामने आई है। हालांकि एमजीएम में कमजोर वर्ग की संख्या ज्यादा आती है, जिसके कारण यह संख्या एमजीएम में ज्यादा है। यहां की प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. ऊषा कुमारी ने बताया कि एमजीएम अस्पताल में हर महीने करीब 450 डिलीवरी होती हैं। इनमें लगभग 50 फीसदी बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं। कम वजन और कमजोर स्थिति वाले कई बच्चों को जन्म के बाद नवजात गहन चिकित्सा इकाई (नीकू) में भर्ती करना पड़ता है。

प्रीमेच्योर बच्चों के लिए मां का दूध का महत्व सामान्य नवजात में भी मां का दूध संक्रमण से बचाव और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन प्रीमेच्योर बच्चों में इसका महत्व इसलिए ज्यादा है, क्योंकि उनकी आंत और प्रतिरक्षा प्रणाली अपरिपक्व होती है। मां के दूध में मौजूद इम्यूनोग्लोबुलिन, लैक्टोफेरिन और अन्य प्रतिरक्षात्मक तत्व संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं, यह दूध आसानी से पचता है और प्रीमेच्योर बच्चे की अपरिपक्व आंत के लिए अनुकूल होता है। मां का दूध प्रीमेच्योर बच्चों में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस (एनईसी) जैसी गंभीर आंत संबंधी बीमारी का जोखिम कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह वजन बढ़ाने, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास तथा अस्पताल से स्वस्थ होकर जल्द घर जाने में भी सहायक होता है।

नीकू में भी बूंद-बूंद दूध की अहमियत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राघवेन्द्र ने बताया कि कई प्रीमेच्योर बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि वे सीधे स्तनपान नहीं कर पाते। ऐसे में मां का दूध निकालकर ट्यूब के जरिए बच्चे को दिया जाता है। डॉक्टर बच्चे की स्थिति के अनुसार, दूध की मात्रा और तरीका तय करते हैं। यानी बच्चा सीधे स्तनपान नहीं कर पा रहा हो तब भी मां के दूध से उसे वंचित नहीं किया जाता।

बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह डॉ. राघवेन्द्र ने बताया कि प्रीमेच्योर बच्चे के लिए मां का दूध सामान्य बच्चे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे संक्रमण और आंत संबंधी जटिलताओं का खतरा ज्यादा रहता है। मां के दूध में पोषण के साथ रोग प्रतिरोधक तत्व भी होते हैं। बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा हो तो मां को नियमित रूप से दूध निकालना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को देना चाहिए। बिना चिकित्सकीय सलाह के प्रीमेच्योर बच्चे को पानी, शहद, घुट्टी या कोई अन्य आहार नहीं देना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार, प्रीमेच्योर बच्चे के लिए मां के दूध की हर बूंद पोषण के साथ सुरक्षा भी देती है।