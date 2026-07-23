Jamshedpur News: तड़ीपार के बाद भी जुगसलाई में रह रहा था भाकुड़, अलग से केस दर्ज
Jamshedpur News: जुगसलाई में अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री में गिरफ्तार मो. खुर्शीद उर्फ भाकुड़ के खिलाफ तड़ीपार आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी सुमित कुमार की शिकायत पर कार्रवाई की गई। भाकुड़ पहले से जिला बदर था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया। सभी 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। जुगसलाई में अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों में शामिल मो. खुर्शीद उर्फ भाकुड़ के खिलाफ तड़ीपार (जिला बदर) आदेश का उल्लंघन करने का अलग मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई डीएसपी सुमित कुमार के बयान पर की गई है।पुलिस के अनुसार भाकुड़ को पहले जिला बदर किया गया था, लेकिन वह आदेश की अवहेलना करते हुए जुगसलाई क्षेत्र में रह रहा था। अवैध हथियार मामले में छापेमारी के दौरान उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच में तड़ीपार अवधि के दौरान इलाके में मौजूद रहने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ अलग प्राथमिकी दर्ज की गई।गौरतलब
है कि जुगसलाई थाना कांड संख्या 56/2026 में भाकुड़ समेत 10 लोगों पर अवैध हथियार और कारतूस की खरीद-बिक्री एवं रखने का आरोप है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि तड़ीपार के बावजूद भाकुड़ कब से जुगसलाई में रह रहा था और इस दौरान उसकी आपराधिक गतिविधियां क्या थीं।
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