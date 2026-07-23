Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: तड़ीपार के बाद भी जुगसलाई में रह रहा था भाकुड़, अलग से केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जुगसलाई में अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री में गिरफ्तार मो. खुर्शीद उर्फ भाकुड़ के खिलाफ तड़ीपार आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी सुमित कुमार की शिकायत पर कार्रवाई की गई। भाकुड़ पहले से जिला बदर था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया। सभी 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

Jamshedpur News: तड़ीपार के बाद भी जुगसलाई में रह रहा था भाकुड़, अलग से केस दर्ज

Jamshedpur News: जमशेदपुर। जुगसलाई में अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों में शामिल मो. खुर्शीद उर्फ भाकुड़ के खिलाफ तड़ीपार (जिला बदर) आदेश का उल्लंघन करने का अलग मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई डीएसपी सुमित कुमार के बयान पर की गई है।पुलिस के अनुसार भाकुड़ को पहले जिला बदर किया गया था, लेकिन वह आदेश की अवहेलना करते हुए जुगसलाई क्षेत्र में रह रहा था। अवैध हथियार मामले में छापेमारी के दौरान उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच में तड़ीपार अवधि के दौरान इलाके में मौजूद रहने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ अलग प्राथमिकी दर्ज की गई।गौरतलब

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: जुगसलाई में हत्या की साजिश नाकाम, तड़ीपार अपराधी भाकुड़ समेत 10 गिरफ्तार

है कि जुगसलाई थाना कांड संख्या 56/2026 में भाकुड़ समेत 10 लोगों पर अवैध हथियार और कारतूस की खरीद-बिक्री एवं रखने का आरोप है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि तड़ीपार के बावजूद भाकुड़ कब से जुगसलाई में रह रहा था और इस दौरान उसकी आपराधिक गतिविधियां क्या थीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Jugsalai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।