Jamshedpur News: घर तोड़ने को नहीं मिली पुलिस, शुरू नहीं हो सका अभियान

Jamshedpur News: मानगो नगर निगम क्षेत्र में नदी किनारे सरकारी जमीन पर बने 16 घर तोड़ने का अभियान मंगलवार को शुरू नहीं हो सका। इसके लिए पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। अभियान के लिए वरीय दंडाधिकारी के रूप में मानगो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद ने पुलिस का काफी देर तक इंतजार किया। परंतु उन्हें बताया गया कि फिलहाल जमशेदपुर में पुलिस फोर्स की कमी है। अधिकांश पुलिस जवान श्रावणी मेला में ड्यूटी के लिए देवघर भेजे गए हैं। जिला में इसके अतिरिक्त अन्य पुलिसकर्मी इतने नहीं हैं कि कोई खास अभियान चलाया जा सके। इसकी वजह से अब यह तय माना जा रहा है कि छह अगस्त को भुइयांडीह में नदी किनारे जो 145 घर तोड़ने जाने हैं, वह भी टलेगा।