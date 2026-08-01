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Jamshedpur News: जुगसलाई का मेसर्स होटल साहू प्रशासन के कब्जे में, एसडीएम बने कस्टोडियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जुगसलाई में होटल साहू को प्रशासन ने खाली करवाकर सील कर दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई। साहू परिवार ने 2008 में लोन नहीं चुकाने पर यह भवन बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन को बंधक रखा था। प्रशासन ने बिना विरोध इसे खाली करवाया, और धालभूम के एसडीएम को कस्टोडियन नियुक्त किया गया है।

Jamshedpur News: जुगसलाई का मेसर्स होटल साहू प्रशासन के कब्जे में, एसडीएम बने कस्टोडियन

Jamshedpur News: जुगसलाई गौशाला के पास स्थित मेसर्स होटल साहू को संबंधित परिवार से खाली करवाकर प्रशासन ने सील कर दिया। शुक्रवार को दिन भर इसे खाली करवाने में लगा। इस भवन के कस्टोडियन धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी अर्नव मिश्रा बनाए गए हैं। इसकी प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पूरी की गई। तीन अगस्त को पुन: इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल, साहू परिवार ने इस भवन को बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास बंधक रखकर लोन उठाया था। लोन नहीं चुकाने पर कॉरपोरेशन ने इसे 2008 में नीलाम कर दिया, जिसे विमला डे नामक महिला ने हासिल किया।

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हालांकि कॉरपोरेशन विमला डे को कब्जा नहीं दिला सका। तब विमला डे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गईं। वहां से फैसला दिया गया कि जिला प्रशासन उस भवन के जितने भी किरायेदार हैं, उनसे खाली कराए बिना मकान मालिक से खाली करा लिया जाए। इसका कस्टोडियन एसडीएम को बना दिया गया है। आदेश के आलोक में गुरुवार को एसडीएम के नेतृत्व में वहां प्रशासनिक टीम गई थी और खाली करने का नोटिस चिपकाकर लौट आई थी। खाली नहीं करने पर शुक्रवार को मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में उसे खाली कराया गया। हालांकि कुछ सामान अंदर ही रह गए हैं, जिसकी सूची बनाकर साहू परिवार से दस्तखत करवा लिया गया है। इस प्रक्रिया का साहू परिवार ने कोई विरोध नहीं किया। इस दौरान धालभूम के एसडीएम अर्नव मिश्रा व कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह, जबकि मजिस्ट्रेट के रूप में जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार और जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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