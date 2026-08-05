Jamshedpur News: मुखी समाज की बेटी नंदिनी करूवा को किया सम्मानित
Jamshedpur News: जमशेदपुर में मुखी समाज विकास समिति ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92% अंक प्राप्त करने वाली डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा नंदिनी करूवा को सम्मानित किया। समिति ने उन्हें मोमेंटो, अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर समिति के कई सदस्य भी उपस्थित थे।
Jamshedpur News: जमशेदपुर में मुखी समाज विकास समिति, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर मुखी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने डीएवी पब्लिक स्कूल की मेधावी छात्रा नंदिनी करूवा को उनके आवास पहुंचकर सम्मानित किया। नंदिनी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया है। समिति ने उन्हें मोमेंटो, अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की।वक्ताओं ने कहा कि नंदिनी की इस शानदार सफलता ने पूरे मुखी समाज का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री शंभु मुखी, प्रवक्ता आशीष मुखी, महानगर अध्यक्ष विकास मुखी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कमलेश मुखी सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।