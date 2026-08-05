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Jamshedpur News: मुखी समाज की बेटी नंदिनी करूवा को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में मुखी समाज विकास समिति ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92% अंक प्राप्त करने वाली डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा नंदिनी करूवा को सम्मानित किया। समिति ने उन्हें मोमेंटो, अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर समिति के कई सदस्य भी उपस्थित थे।

मुखी समाज की बेटी नंदिनी करूवा को किया सम्मानित
मुखी समाज की बेटी नंदिनी करूवा को किया सम्मानित

Jamshedpur News: जमशेदपुर में मुखी समाज विकास समिति, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर मुखी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने डीएवी पब्लिक स्कूल की मेधावी छात्रा नंदिनी करूवा को उनके आवास पहुंचकर सम्मानित किया। नंदिनी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया है। समिति ने उन्हें मोमेंटो, अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की।वक्ताओं ने कहा कि नंदिनी की इस शानदार सफलता ने पूरे मुखी समाज का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री शंभु मुखी, प्रवक्ता आशीष मुखी, महानगर अध्यक्ष विकास मुखी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कमलेश मुखी सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे

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