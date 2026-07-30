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Jamshedpur News: भुइयांडीह में नदी किनारे बसे 145 लोगों के घर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: भुइयांडीह में नदी किनारे बसे 145 लोगों के घर छह अगस्त को तोड़े जाएंगे। सरकार ने इसके लिए मजिस्ट्रेट मिन्टू प्रसाद और पियूष कुमार को नियुक्त किया है। सभी लोगों को पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई पालन नहीं हुआ। एनजीटी की रिपोर्ट के कारण प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ रही है।

Jamshedpur News: भुइयांडीह में नदी किनारे बसे 145 लोगों के घर

Jamshedpur News: भुइयांडीह में नदी किनारे बसे 145 लोगों के घर तोड़े जाएंगे। छह अगस्त को इसकी मियाद तय की गई है। धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी ने इसके लिए दो मजिस्ट्रेट मिन्टू प्रसाद और पियूष कुमार पात्र को प्रतिनियुक्त किया है। ये दोनों राजस्व उप निरीक्षक हैं। इन दोनों के वरीय प्रभार में जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार रहेंगे। सभी के खिलाफ सीओ कोर्ट में 2024-25 में चले जेपीएलई वाद का निर्णय इन सभी 145 लोगों के खिलाफ गया था। जिस जमीन का अतिक्रमण किया गया है वह जमशेदपुर अक्षेस का वार्ड नंबर 7, सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में आता है। उसका खाता नंबर 245 और प्लॉट नंबर 106 है। इसमें बताया गया कि पहले सभी लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। परंतु किसी ने इसका पालन नहीं किया। इसके कारण अब मजिस्ट्रेट और पुलिस लगाकर इन सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अतिक्रमण हटाने के दौरान यह जरूरत देख लें कि कहीं किसी कोर्ट से कोई आदेश पारित तो नहीं है। दरअसल इनलोगों ने नदी की तलहटी में जाकर घर बना लिए हैं। अधिकांश का आकार 300 से 400 वर्गफीट है। नियमानुसार ऐसा करना अतिक्रमण है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के कोलकाध्ता बेंच ने जिला प्रशासन से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। उस समय कार्रवाई नहीं होने से रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी। परंतु अब बार-बार एनजीटी से रिपोर्ट मांगे जाने की वजह से घरों को तोड़ना जिला प्रशासन की लाचारी बन गई है。

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दो साल पहले गरमाया था मामला

दो साल पहले जब इस मामले में सीओ कोर्ट में जेपीएलई केस हुआ था और सभी को नोटिस जारी किया गया था तब शहर का माहौल काफी गरमा गया था। राजनीतिक दलों ने खूब बयानबाजी की थी। प्रभावित पक्षों ने विधायकों और सांसद से गुहार लगाई थी।

सामान्य प्रश्न

भुइयांडीह में कितने घर तोड़े जाएंगे?
भुइयांडीह में 145 घर तोड़े जाएंगे।
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