Jamshedpur News: पटमदा में तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकराई
Jamshedpur News: पटमदा-काटिन लिंक रोड पर रांगाटांड़ निर्मल चौक के पास एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। बिजली विभाग ने क्षतिग्रस्त पोल की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू की।
Jamshedpur News: पटमदा-काटिन लिंक रोड पर पटमदा थाना क्षेत्र के रांगाटांड़ निर्मल चौक के पास सोमवार दोपहर करीब 12.45 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार हवा में उछलते हुए सड़क किनारे बने गड्ढे को पार कर बिजली के एलटी पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का खंभा दो हिस्सों में टूट गया। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर चपटी हो गई। राहत की बात यह रही कि कार चालक को मामूली खरोंच तक नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया। सूचना मिलते ही पटमदा थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची।
दुर्घटना की जांच शुरू कर चालक से पूछताछ की। कार पुरुलिया से जमशेदपुर की ओर जा रही थी और उसमें चालक अकेला सवार था। बिजली विभाग के कर्मचारी मोहम्मद महमूद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त पोल की जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी, ताकि जल्द मरम्मत कर विद्युत व्यवस्था सामान्य की जा सके। उन्होंने बताया कि खंभे में केबल तार होने से विद्युत प्रवाहित नहीं हुआ। देर शाम तक बिजली विभाग और वाहन मालिक के बीच समझौता हो गया। मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।
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