Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: पटमदा में तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: पटमदा-काटिन लिंक रोड पर रांगाटांड़ निर्मल चौक के पास एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। बिजली विभाग ने क्षतिग्रस्त पोल की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू की।

Jamshedpur News: पटमदा में तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकराई

Jamshedpur News: पटमदा-काटिन लिंक रोड पर पटमदा थाना क्षेत्र के रांगाटांड़ निर्मल चौक के पास सोमवार दोपहर करीब 12.45 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार हवा में उछलते हुए सड़क किनारे बने गड्ढे को पार कर बिजली के एलटी पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का खंभा दो हिस्सों में टूट गया। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर चपटी हो गई। राहत की बात यह रही कि कार चालक को मामूली खरोंच तक नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया। सूचना मिलते ही पटमदा थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची।

दुर्घटना की जांच शुरू कर चालक से पूछताछ की। कार पुरुलिया से जमशेदपुर की ओर जा रही थी और उसमें चालक अकेला सवार था। बिजली विभाग के कर्मचारी मोहम्मद महमूद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त पोल की जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी, ताकि जल्द मरम्मत कर विद्युत व्यवस्था सामान्य की जा सके। उन्होंने बताया कि खंभे में केबल तार होने से विद्युत प्रवाहित नहीं हुआ। देर शाम तक बिजली विभाग और वाहन मालिक के बीच समझौता हो गया। मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।