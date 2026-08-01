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Jamshedpur News: हथियार डीलर एटीडॉ विवाद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 20 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: शहर के हथियार डीलर और जिला प्रशासन के बीच विवाद पर हाई कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। डीलर की दुकान बंद होने के कारण कई हथियार मालिक परेशान हैं, जिनके हथियारों का नवीनीकरण और निरीक्षण फेल हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से याचिका दायर करने के बाद सुनवाई का आदेश हुआ है।

Jamshedpur News: हथियार डीलर एटीडॉ विवाद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 20 को

Jamshedpur News: शहर के हथियार डीलर की एटी डॉ से जिला प्रशासन के विवाद मामले में हाई कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। जिला प्रशासन की ओर से आईए फाइल किए जाने के पश्चात हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। दरअसल हथियार डीलर के पास सैकड़ों हथियार जमा है। परंतु उसके दुकान नहीं खोलने की वजह से हथियार मलिक परेशान हैं। बहुत से लोगों के हथियार रिनुअल और इंस्पेक्शन फेल हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे लोग बार-बार जिला प्रशासन के पास पहुंचकर फरियाद कर रहे हैं। इस वजह से जिला प्रशासन को लिए फाइल करना पड़ा है।

इससे पूर्व की याचिका पर हाईकोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। इसके तहत जिला प्रशासन को दुकान सील करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद हथियार डीलर एटी डॉ ने दुकान नहीं खोली जिसकी वजह से जिला प्रशासन को आईए फाइल करनी पड़ी है।

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