Jamshedpur News: हथियार डीलर एटीडॉ विवाद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 20 को
Jamshedpur News: शहर के हथियार डीलर और जिला प्रशासन के बीच विवाद पर हाई कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। डीलर की दुकान बंद होने के कारण कई हथियार मालिक परेशान हैं, जिनके हथियारों का नवीनीकरण और निरीक्षण फेल हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से याचिका दायर करने के बाद सुनवाई का आदेश हुआ है।
Jamshedpur News: शहर के हथियार डीलर की एटी डॉ से जिला प्रशासन के विवाद मामले में हाई कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। जिला प्रशासन की ओर से आईए फाइल किए जाने के पश्चात हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। दरअसल हथियार डीलर के पास सैकड़ों हथियार जमा है। परंतु उसके दुकान नहीं खोलने की वजह से हथियार मलिक परेशान हैं। बहुत से लोगों के हथियार रिनुअल और इंस्पेक्शन फेल हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे लोग बार-बार जिला प्रशासन के पास पहुंचकर फरियाद कर रहे हैं। इस वजह से जिला प्रशासन को लिए फाइल करना पड़ा है।
इससे पूर्व की याचिका पर हाईकोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। इसके तहत जिला प्रशासन को दुकान सील करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद हथियार डीलर एटी डॉ ने दुकान नहीं खोली जिसकी वजह से जिला प्रशासन को आईए फाइल करनी पड़ी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।