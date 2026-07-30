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Jamshedpur News: मिट्टी कटाव से जाम, विधायक ने फौरन संभाली स्थिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के डिमना रोड पर एनएच फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हुई भारी बारिश के कारण मिट्टी कटाव बढ़ गया। इससे सड़क फिसलन भरी हो गई और कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके कारण लंबा जाम लग गया। विधायक सरयू राय ने तुरंत राहत कार्य शुरू कराने का आदेश दिया और अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई।

मिट्टी कटाव से जाम, विधायक ने फौरन संभाली स्थिति
मिट्टी कटाव से जाम, विधायक ने फौरन संभाली स्थिति

Jamshedpur News: जमशेदपुर। डिमना रोड पर एनएच फ्लाईओवर निर्माण के दौरान भारी बारिश से मिट्टी कटाव बढ़ गया, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई और वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने लगे। इससे लंबा जाम लग गया।विधायक सरयू राय को सूचना मिलते ही उन्होंने उपायुक्त से बात की और एनएचएआई अधिकारियों की लापरवाही पर फटकार लगाई। मानगो जनसुविधा प्रतिनिधि पप्पू सिंह व भाजपा उलीडीह मंडल अध्यक्ष रबींद्र सिंह सिसोदिया ने रात में ही राहत कार्य शुरू कराया।विधायक की त्वरित सक्रियता की जनता ने सराहना की, वहीं मेयर की गैरमौजूदगी पर सवाल उठने लगे। जनता ने कहा कि मेयर अक्सर काम पूरा होने के बाद ही फोटो खिंचाने आती हैं, जबकि संकट में विधायक ही आगे रहे।

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