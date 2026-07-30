Jamshedpur News: मिट्टी कटाव से जाम, विधायक ने फौरन संभाली स्थिति
Jamshedpur News: जमशेदपुर के डिमना रोड पर एनएच फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हुई भारी बारिश के कारण मिट्टी कटाव बढ़ गया। इससे सड़क फिसलन भरी हो गई और कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके कारण लंबा जाम लग गया। विधायक सरयू राय ने तुरंत राहत कार्य शुरू कराने का आदेश दिया और अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। डिमना रोड पर एनएच फ्लाईओवर निर्माण के दौरान भारी बारिश से मिट्टी कटाव बढ़ गया, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई और वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने लगे। इससे लंबा जाम लग गया।विधायक सरयू राय को सूचना मिलते ही उन्होंने उपायुक्त से बात की और एनएचएआई अधिकारियों की लापरवाही पर फटकार लगाई। मानगो जनसुविधा प्रतिनिधि पप्पू सिंह व भाजपा उलीडीह मंडल अध्यक्ष रबींद्र सिंह सिसोदिया ने रात में ही राहत कार्य शुरू कराया।विधायक की त्वरित सक्रियता की जनता ने सराहना की, वहीं मेयर की गैरमौजूदगी पर सवाल उठने लगे। जनता ने कहा कि मेयर अक्सर काम पूरा होने के बाद ही फोटो खिंचाने आती हैं, जबकि संकट में विधायक ही आगे रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।