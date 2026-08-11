Jamshedpur News: दारुल उलूम में मेडिकल कैंप, छात्रों और स्थानीय लोगों की हुई जांच
Jamshedpur News: कपाली हिम्मत नगर तमुलिया में दारुल उलूम मुअज बिन जबल में एक विशेष मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने छात्रों, महिलाओं और निवासियों की स्वास्थ्य जांच की। डॉक्टर रिजवाना, डॉ. जफर, डॉ. वासिफ अंसारी और डॉ. राशिद इकबाल ने मरीजों को उपचार दिया। कर्नल तौकीर मुख्ताब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे।
Jamshedpur News: कपाली हिम्मत नगर तमुलिया स्थित दारुल उलूम मुअज बिन जबल में रविवार को छात्रों, महिलाओं और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। फिजिशियन डॉ. रिजवाना, डेंटिस्ट डॉ. जफर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. वासिफ अंसारी और डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ. राशिद इकबाल ने मरीजों की जांच की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल तौकीर मुख्ताब शामिल हुए। मदरसा अधीक्षक डॉ. हसन इमाम समेत साजिद, सिराज खान, साजिद परवेज और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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