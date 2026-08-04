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Jamshedpur News: एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बदले गए पांच जवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों मानदेय नहीं मिलने के कारण एक महिला

Jamshedpur News: एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बदले गए पांच जवान

Jamshedpur News: जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों मानदेय नहीं मिलने के कारण एक महिला कांस्टेबल के रोने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। एक कार्रवाई के तहत एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पांच जवानों को हटा दिया गया है। उनकी जगह पांच नए लोगों को लाया गया है। बताया जा रहा है कि अभी अन्य जवानों को भी हटाकर नए जवान लाए जाएंगे।

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