Jamshedpur News: सुहाग की सलामती के लिए 15 अगस्त को महिलाएं रखेगी हरियाली तीज
Jamshedpur News: इस बार सुहाग का पर्व हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाया जाएगा जब महिलाएं व्रत रखकर शिव-पार्वती की पूजा करेंगी। श्रद्धा के साथ महिलाएं तैयारी कर रही हैं और बाजार में हरे रंग की डिमांड बढ़ गई है। इस दिन देवी-देवताओं को हरे रंग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं।
Jamshedpur News: इस बार सुहाग का पर्व हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाया जाएगा। 15 अगस्त को सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखकर शिव-पार्वती की पूजा आराधना करेंगी। मान्यता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखकर कठोर तपस्या की थी। तीज को श्रावणी तीज या सिंघारा हरियाली तीज भी कहा जाता है। मारवाड़ी समाज की महिलाएं इसे सिंधारा तीज के नाम से मनाती है। ये व्रत हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस साल 15 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। महिलाएं व्रत करने के लिए एक माह पहले से तैयारी में जुट जाती है। हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है。
बाजारों में बढ़ गई रौनक
हरियाली तीज, कजरी तीज को लेकर बाजार की रौनक बढ़ गई है। सावन से ही बाजारों में हरे रंग की डिमांड है। तीज और सावन को लेकर महिलाएं बढ़-चढ़कर खरीदारी कर रही हैं। हरे रंग को प्राथमिकता देते हुए हरे रंग की विशेष स्टॉक मंगवाए गए हैं। साड़ी से लेकर ड्रेस मटेरियल तक हरे रंग में रंगे हैं। चूड़ी-लहठी का बाजार भी महिलाओं को खूब लुभा रहा है। 10 से शुरू होकर 5000 तक के चूड़ियों का बाजार सजकर तैयार है।
पूजन की महत्ता
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन से विवाहित को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। महिलाओं को सोलह श्रृंगार कर, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं। पुरोहित संतोष त्रिपाठी के अनुसार हर रंग सुहाग का रंग होता है इस रंग को बेहद ही शुभ माना जाता है इस दिन ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए इसलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। पूजा के दौरान भगवान को हरे रंग की वस्तुएं, जैसे – भांग, धतूरा आदि अर्पण करना चाहिए। इसी दिन से ही कृष्ण मंदिरों में झूला उत्सव भी शुरू होगा।
व्रत का समय
पुरोहित संतोष त्रिपाठी ने बताया कि सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान्य होती है। कोई भी पर्व त्यौहार उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी और 15 अगस्त को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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