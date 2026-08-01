Jamshedpur News: पेड़ से लटका बिजली का तार, दिनेश किनू की पहल पर काम शुरू
Jamshedpur News: जमशेदपुर के डिमना रोड मानगो में एक पेड़ से लटका बिजली का तार लोगों के लिए खतरा बन गया है। स्थानीय निवासियों ने इसकी शिकायत झारखंड मानवधिकार संघ को दी, जिससे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। बिजली विभाग ने नए खंभे के लिए गड्ढा खोदने का काम शुरू किया है, जबकि पेड़ काटने की अनुमति प्रक्रिया में है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर : डिमना रोड मानगो के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सिटी ब्रॉयलर से वेलफेयर टावर्स ऑफिस के बीच सड़क किनारे बिजली का तार पिछले कई दिनों से एक पेड़ से लटका हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, संयोगवश अब तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को झारखंड मानवधिकार संघ के प्रमुख दिनेश कुमार किनू ने बिजली विभाग, तथा वन विभाग के अधिकारियों को फोन कर शिकायत दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
शुक्रवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिना पेड़ हटाए ही पहले से लगे खंभे के बगल में नया खंभा लगाने के लिए गड्ढा खोदने का काम शुरू कराया। काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि विभागीय अधिकारी के निर्देश पर नया खंभा लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। इस संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से पेड़ों को काटने का आवेदन दिया गया है और इसके लिए अनुमति की प्रक्रिया चल रही है।
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