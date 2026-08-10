Jamshedpur News: करीम सिटी कॉलेज में बीसीए और आईटी के नए छात्रों का स्वागत

Jamshedpur News: करीम सिटी कॉलेज के बीसीए और आईटी विभाग द्वारा साकची स्थित कॉलेज ऑडिटोरियम में नवनामांकित छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुरान मजीद की तिलावत से हुआ। सभा की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज ने की, जबकि स्वागत भाषण विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनवर शहाब ने दिया।अपने संबोधन में डॉ. अनवर शहाब ने विद्यार्थियों को अनुशासित रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कॉलेज के विभिन्न प्राध्यापकों और अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को संस्थान के नियमों, अनुशासन और उपलब्ध सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज ने सभी नए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाने पर बधाई दी और विभाग के शिक्षकों से उनका परिचय कराया।