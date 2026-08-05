Jamshedpur News: टुइलाडुंगरी शीतला मंदिर में निकली भव्य कलश यात्रा
Jamshedpur News: शीतला माता मंदिर, टुइलाडुंगरी में महिला समिति की ओर से कलश यात्रा और रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। अध्यक्ष इंद्रा साहू के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने स्वर्णरेखा घाट से पवित्र जल ग्रहण किया। विधिपूर्वक भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हुआ, श्रद्धालुओं ने सुख और समृद्धि की कामना की। अंत में महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया।
Jamshedpur News: शीतला माता मंदिर, टुइलाडुंगरी परिसर में महिला समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा और रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। अध्यक्ष इंद्रा साहू के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। श्रद्धालु मंदिर परिसर से स्वर्णरेखा घाट पहुंचे। उन्होंने पवित्र जल ग्रहण किया और भक्तिभाव के साथ मंदिर लौटे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ और मां शीतला से सुख, शांति, समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण हुआ। मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता दिनेश कुमार ने कहा कि श्रावण मास भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है।
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