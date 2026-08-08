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Jamshedpur News: करीम सिटी कॉलेज में डॉ. आले अली को दी गई भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आले अली की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में शिक्षकों और छात्रों ने डॉ. अली के योगदान की सराहना की और उन्हें उपहार भेंट किए।

करीम सिटी कॉलेज में डॉ. आले अली को दी गई भावभीनी विदाई
करीम सिटी कॉलेज में डॉ. आले अली को दी गई भावभीनी विदाई

Jamshedpur News: जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आले अली के सेवानिवृत्ति पर एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज ने की। डॉ. अली ने अप्रैल 1990 में बतौर सहायक प्राध्यापक कॉलेज में योगदान दिया था और 30 जून 2026 को वे सेवानिवृत्त हुए। अपने तीन दशकों से अधिक के कार्यकाल में वे अपनी मिलनसार प्रवृत्ति और शिक्षण शैली के कारण विद्यार्थियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे। समारोह में वक्ताओं ने उनके योगदान की सराहना की और दोनों संघों की तरफ से उन्हें उपहार भेंट किए गए।

संचालन डॉ. जकी अख्तर और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. उधम सिंह ने किया।

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