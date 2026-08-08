Jamshedpur News: करीम सिटी कॉलेज में डॉ. आले अली को दी गई भावभीनी विदाई
Jamshedpur News: जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आले अली की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में शिक्षकों और छात्रों ने डॉ. अली के योगदान की सराहना की और उन्हें उपहार भेंट किए।
Jamshedpur News: जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आले अली के सेवानिवृत्ति पर एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज ने की। डॉ. अली ने अप्रैल 1990 में बतौर सहायक प्राध्यापक कॉलेज में योगदान दिया था और 30 जून 2026 को वे सेवानिवृत्त हुए। अपने तीन दशकों से अधिक के कार्यकाल में वे अपनी मिलनसार प्रवृत्ति और शिक्षण शैली के कारण विद्यार्थियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे। समारोह में वक्ताओं ने उनके योगदान की सराहना की और दोनों संघों की तरफ से उन्हें उपहार भेंट किए गए।
संचालन डॉ. जकी अख्तर और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. उधम सिंह ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।