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Jamshedpur News: श्री गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश उत्सव गम्हरिया गुरुद्वारा में मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में गम्हरिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में भाई गुरदीप सिंह और भाई मंजीत सिंह ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। डॉक्टर अमरजीत सिंह को उनके स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। गौरव की बात यह है कि महासचिव इंद्रजीत सिंह ने उत्सव के अवसर पर सभी को बधाई दी।

श्री गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश उत्सव गम्हरिया गुरुद्वारा में मनाया गया
श्री गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश उत्सव गम्हरिया गुरुद्वारा में मनाया गया

Jamshedpur News: जमशेदपुर l गम्हरिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान डॉ अमरजीत सिंह की उगवाई में सिख स्त्री सत्संग सभा नौजवान सभा एवं समूह साध संगत के सहयोग से श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया l

कार्यक्रम का आयोजन

इस मौके पर भाई साहब भाई गुरदीप सिंह घुम्मन कीर्तनी जत्था द्वारा शब्द गायन एवं कथावाचक भाई साहब भाई मंजीत सिंह द्वारा संगत को निहाल किया गया l इस मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गम्हरिया गुरुद्वारा के वर्तमान प्रधान डॉक्टर अमरजीत सिंह को स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं एवं श्री गुरु रामदास भलाई केंद्र ओपीडी में निशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए शाल एवं स्रोपा भेंट कर उनका सम्मान किया गया।

सम्मान समारोह

इस मौके पर तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में श्री गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर सबको बधाई दी एवं गुरुद्वारा कमेटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की lसेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने अपने संबोधन में श्री guru हरकिशन साहब जी की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं समय-समय पर सहयोग देने के लिए गम्हरिया की समूह साध संगत का धन्यवाद किया lचेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की संपूर्ण जानकारी दी और समाज के लिए किया जा रहे कार्यों के लिए गम्हरिया गुरुद्वारा कमेटी स्त्री सत्संग सभा एवं नौजवान सभा के प्रति आभार प्रकट किया l

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव कब मनाया गया?
गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर मनाया गया।
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