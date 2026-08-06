Jamshedpur News: कदमा में महिला पर लाखों की ठगी का आरोप, थाने में शिकायत
Jamshedpur News: कदमा की निवासी गीता के खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि उसने लोगों से फ्लैट खरीदने, इलाज और नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपये लिए लेकिन लौटाने में असफल रही। क्या गीता ने लोगों का भरोसा तोड़ा? कई शिकायतकर्ताओं ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जांच जारी है।
Jamshedpur News: कदमा की रहने वाली गीता के खिलाफ लोगों से लाखों रुपये लेकर वापस नहीं करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। पीड़ित पक्ष मंगलवार रात कदमा थाना पहुंचे और शिकायत की। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गीता ने अलग-अलग लोगों से फ्लैट खरीदने, इलाज, शादी, ब्याज चुकाने और टाटा स्टील में नौकरी दिलाने जैसे बहाने बनाकर रुपये लिए, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी अधिकांश रकम वापस नहीं की। शिकायत के अनुसार, कुछ लोगों ने भरोसे के आधार पर तो कुछ ने ब्याज पर रुपये दिए थे। राकेश कुमार ने करीब छह लाख देने का दावा किया, जबकि राजेश सिंह ने 1.30 लाख रुपये उधार देने की बात कही है।
पीड़ित प्रेमलता सिंह का आरोप है कि उन्होंने अपने भाई के इलाज के नाम पर 7.86 लाख दिए थे। उनका कहना है कि यह रकम उन्होंने सोना गिरवी रखकर जुटाई थी। वहीं, देविका दास ने दो लाख रुपये और सरिता देवी ने 1.35 लाख देने की बात कही। सरिता का आरोप है कि गीता ने खुद को टाटा स्टील का कर्मचारी बताकर उनका भरोसा जीता और रुपये ले लिए। शिकायतकर्ताओं में सीनू राव, प्रेमलता सिंह, राकेश सिंह, देविका दास, सरिता देवी, उमा गौरी और राजेश सिंह समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।