Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: नशे की टैबलेट बांटकर नए गुर्गे तैयार कर रहे गैंगस्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जमशेदपुर में आपराधिक गिरोह युवाओं को नशे की लत लगाकर अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। गैंगस्टर सोशल मीडिया का उपयोग करके हथियारों के साथ अपनी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। पुलिस ने करीब 50 युवाओं की पहचान की है जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। पुलिस ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई है।

Jamshedpur News: नशे की टैबलेट बांटकर नए गुर्गे तैयार कर रहे गैंगस्टर

Jamshedpur News: जमशेदपुर। शहर में सक्रिय आपराधिक गिरोह अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। गैंगस्टर पहले युवाओं को नशे की लत लगा रहे हैं और फिर उन्हें अपने गिरोह का हिस्सा बना रहे हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का फायदा उठाते हुए गिरोह के सदस्य इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ फोटो और रील पोस्ट कर कथित दबंग छवि बना रहे हैं। इसी चमक-दमक से प्रभावित होकर कई युवक उनके संपर्क में आ रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह से जुड़े लोग पहले युवाओं को पार्टी और मेल-मिलाप के बहाने अपने साथ जोड़ते हैं। इस दौरान उन्हें नशे की टैबलेट और अन्य मादक पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। धीरे-धीरे नशे की लत लगने के बाद उन्हें रंगदारी, मारपीट, फायरिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है।

ये भी पढ़ें:Palamu News: पलामू में अड्डेबाजी कर रहे 100 लोगों से पूछताछ

पुलिस का अलर्ट मोड

गिरोह में शामिल होने वाले युवकों को सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, ताकि उनका प्रभाव बढ़े और दूसरे युवक भी आकर्षित हो। एक माह के दौरान पुलिस को ऐसे करीब 50 युवकों की जानकारी मिली है, जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील और फोटो पोस्ट कर रहे हैं या फिर अपराधियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इन इनपुट के बाद जिला पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। साइबर सेल और स्थानीय थाना पुलिस ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी कर रही है, जिनके माध्यम से गैंग की गतिविधियां संचालित होने की आशंका है। पुलिस ने थाना स्तर पर भी विशेष रणनीति तैयार की है। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में ऐसे युवाओं की पहचान करने, परिजनों से संपर्क करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास भी पुलिस की निगरानी बढ़ाई जा रही है। साथ ही नशा कारोबार से जुड़े लोगों और गिरोह के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि शुरुआती स्तर पर ऐसे नेटवर्क को नहीं तोड़ा गया तो यह प्रवृत्ति संगठित अपराध के लिए नई भर्ती का बड़ा माध्यम बन सकती है। इसी वजह से पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, खुफिया सूचना और जमीनी कार्रवाई को एक साथ जोड़कर अभियान चला रही है.

नशे के खिलाफ अभियान

कोट जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना प्रभारियों को नशा तस्करों, नशा फैलाने वाले गिरोह और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपराध की ओर ले जाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युवाओं को नशे और अपराध से बचाने के लिए पुलिस जागरूकता और कानूनी कार्रवाई, दोनों मोर्चे पर काम कर रही है।

- एहतेशाम वकारिब, एसएसपी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जमशेदपुर में गिरोह युवाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है?
गिरोह युवाओं को पहले नशे की लत लगा रहे हैं और फिर उन्हें अपने गिरोह का हिस्सा बना रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Social Media

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।