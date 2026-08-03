Jamshedpur News: नशे की टैबलेट बांटकर नए गुर्गे तैयार कर रहे गैंगस्टर

Jamshedpur News: जमशेदपुर। शहर में सक्रिय आपराधिक गिरोह अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। गैंगस्टर पहले युवाओं को नशे की लत लगा रहे हैं और फिर उन्हें अपने गिरोह का हिस्सा बना रहे हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का फायदा उठाते हुए गिरोह के सदस्य इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ फोटो और रील पोस्ट कर कथित दबंग छवि बना रहे हैं। इसी चमक-दमक से प्रभावित होकर कई युवक उनके संपर्क में आ रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह से जुड़े लोग पहले युवाओं को पार्टी और मेल-मिलाप के बहाने अपने साथ जोड़ते हैं। इस दौरान उन्हें नशे की टैबलेट और अन्य मादक पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। धीरे-धीरे नशे की लत लगने के बाद उन्हें रंगदारी, मारपीट, फायरिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है।

पुलिस का अलर्ट मोड

गिरोह में शामिल होने वाले युवकों को सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, ताकि उनका प्रभाव बढ़े और दूसरे युवक भी आकर्षित हो। एक माह के दौरान पुलिस को ऐसे करीब 50 युवकों की जानकारी मिली है, जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील और फोटो पोस्ट कर रहे हैं या फिर अपराधियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इन इनपुट के बाद जिला पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। साइबर सेल और स्थानीय थाना पुलिस ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी कर रही है, जिनके माध्यम से गैंग की गतिविधियां संचालित होने की आशंका है। पुलिस ने थाना स्तर पर भी विशेष रणनीति तैयार की है। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में ऐसे युवाओं की पहचान करने, परिजनों से संपर्क करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास भी पुलिस की निगरानी बढ़ाई जा रही है। साथ ही नशा कारोबार से जुड़े लोगों और गिरोह के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि शुरुआती स्तर पर ऐसे नेटवर्क को नहीं तोड़ा गया तो यह प्रवृत्ति संगठित अपराध के लिए नई भर्ती का बड़ा माध्यम बन सकती है। इसी वजह से पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, खुफिया सूचना और जमीनी कार्रवाई को एक साथ जोड़कर अभियान चला रही है.