गजराजों ने कुटाम के जंगल में बैल को पटक कर मार डाला

चांडिल में गजराजों ने अब पशुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईचागढ़ प्रखंड के कुटाम के जंगल में गजराजों ने सुखराम कर्मकार के एक बैल को पटक कर मार डाला। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने जंगल में बैल को मरे हुए देखा। हर दिन की तरह बैल कुटाम के जंगल में चर रहा था। इसी दौरान बैल गजराजों के शिकार हो गए।

घटना की जानकारी मिलने के बाद वनपाल मुकेश कुमार महतो घटनास्थल पर पहुंचे तथा मामले की जानकारी ली। इधर, मृत बैल का पोस्टमार्टम किया गया। वनपाल ने बताया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सरकारी प्रावधान के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। बता दें की पिछले कुछ दिनों से करीब 30 गजराजों का झुंड उत्पात मचा रहा है। जिससे ग्रामीण भयभीत एवं सशंकित हैं। वनपाल मुकेश कुमार महतो ने बताया कि वन विभाग के द्वारा गजराजों को भगाया जा रहा है।Gajrajas thrashed the bull in the forest of Kutam