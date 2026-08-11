Jamshedpur News: महिला ने बचपन की सहेली पर 10 लाख के गहने चोरी करने का आरोप लगाया, केस दर्ज

Jamshedpur News: कदमा के रामनगर निवासी महिला ने आगरा में अपनी बचपन की सहेली पर सोने के जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि सहेली ने दो बेटियों के साथ उसके घर पर ठहरने के दौरान जेवर देख लिए और बाद में चोरी कर आगरा चली गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

Jamshedpur News: कदमा के रामनगर निवासी महिला ने यूपी के आगरा में रहने वाली बचपन की सहेली पर घर में रखे सोने के जेवर चोरी कर ले जाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसकी सहेली अपनी दो बेटियों के साथ उसके घर पर ठहरी थी। इस दौरान उसने अलमारी में रखे सोने के जेवर देख लिए। बाद में मौका पाकर जेवर लेकर आगरा चली गई। महिला की शिकायत पर कदमा पुलिस ने रविवार को केस दर्ज कर लिया। रामनगर निवासी संतोष सिंह ने पुलिस को बताया कि आगरा निवासी उसकी बचपन की सहेली रेखा सिंह 17 मई 2026 को दो बेटियों साक्षी सिंह (17) और गुन्ना (16) के साथ उसके घर रहने आई थी। घर में रहने के दौरान रेखा ने अलमारी में सोने के जेवर देख लिए थे। 15 जून को संतोष अपने पति पंकज वर्मा के साथ साकची फाइनेंस कंपनी में काम से गई थी। इस दौरान सहेली घर पर थी। आरोप है कि इस बीच अलमारी से सोने की एक चेन, दो अंगूठियां, दो चूड़ियां और कान के झुमके गायब हो गए। सोने की कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है।

जेवर गायब मिलने पर सहेली से पूछा पति के साथ घर लौटने पर रेखा ने अचानक अपने पति के फांसी लगाने की बात कही और जल्दबाजी में 17 जून की ट्रेन का टिकट कराकर बेटियों के साथ आगरा चली गई। रेखा के जाने के बाद जब संतोष ने अलमारी खोलकर देखा तो जेवर गायब मिले। इसके बाद उसने सहेली को फोन कर जेवर के बारे में पूछा। रेखा ने कहा कि संभवत: उसकी बेटियां गलती से जेवर लेकर आ गई होंगी। आगरा पहुंचने के बाद इस संबंध में बात करेगी।

आगरा पहुंचने पर घर मिला खाली santosh के अनुसार, इसके बाद उसने रेखा के पति से भी फोन पर बात की। उसने कहा कि ऐसा हुआ होगा तो संतोष के आगरा आने पर जेवर वापस कर दिए जाएंगे। पांच जुलाई को वह अपने पति के साथ आगरा पहुंची और रेखा तथा उसके पति से संपर्क करने का प्रयास किया। जब वह रेखा के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। आसपास पूछने पर पता चला कि रेखा और उसका परिवार कुछ दिन पहले ही मकान खाली कर कहीं चला गया है। संतोष रेखा के पिता के घर मंडी समिति क्षेत्र पहुंची और वहां उसकी बहन मंजू यादव से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। महिला का आरोप है कि वहां से भी उसे मदद नहीं मिली। उसने रेखा के परिचित से भी संपर्क कर जानकारी साझा की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला。