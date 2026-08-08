Jamshedpur News: 163 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई
Jamshedpur News: जमशेदपुर के जादूगोड़ा के उत्क्रमित प्लस टू विद्यालय में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं यूसीआईएल के संयुक्त प्रयास से नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं औषधि वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 163 मरीजों और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और दवाइयों का वितरण भी किया गया। डॉक्टर जया मोईत्रा ने बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।
Jamshedpur News: जमशेदपुर । भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं यूसीआईएल कैसे संयुक्त प्रयास से उत्क्रमित प्लस टू विद्यालय जादूगोड़ा में नि:शुल्क के स्वास्थ्य एवं औषधि वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 163 मरीजों एवं विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इन लोगों को निशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। डॉक्टर जया मोईत्रा ने बताया कि न सिर्फ जांच की गई बल्कि बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रीना कुमारी भी उपस्थित थीं।
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