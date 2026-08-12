Jamshedpur News: अधिवक्ताओं की नेत्र जांच में लगा शिविर
Jamshedpur News: जमशेदपुर। कोर्ट परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बार संघ की पहल से मंगलवार को एक
Jamshedpur News: जमशेदपुर। कोर्ट परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बार संघ की पहल पर मंगलवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। दर्जनों अधिवक्ताओं की नि:शुल्क नेत्र जांच कर दवा और चश्मा का सुझाव दिया गया। बताया जाता है कि कोर्ट परिसर के स्वास्थ्य केंद्र में समय-समय पर जांच शिविर लगता है। इधर, सोमवार शाम न्यायालय कार्य बंद होने के बाद मच्छर से बचाव को लेकर कोर्ट परिसर में फॉगिंग कराई गई। इसके साथ ही कोर्ट परिसर की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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