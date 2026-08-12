Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: अधिवक्ताओं की नेत्र जांच में लगा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जमशेदपुर। कोर्ट परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बार संघ की पहल से मंगलवार को एक

Jamshedpur News: अधिवक्ताओं की नेत्र जांच में लगा शिविर

Jamshedpur News: जमशेदपुर। कोर्ट परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बार संघ की पहल पर मंगलवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। दर्जनों अधिवक्ताओं की नि:शुल्क नेत्र जांच कर दवा और चश्मा का सुझाव दिया गया। बताया जाता है कि कोर्ट परिसर के स्वास्थ्य केंद्र में समय-समय पर जांच शिविर लगता है। इधर, सोमवार शाम न्यायालय कार्य बंद होने के बाद मच्छर से बचाव को लेकर कोर्ट परिसर में फॉगिंग कराई गई। इसके साथ ही कोर्ट परिसर की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: जेएनएसी ने कराया कोर्ट परिसर में फॉगिंग
ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: कोर्ट परिसर में लगा नेत्र जांच शिविर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।