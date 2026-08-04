Jamshedpur News: बागबेड़ा में 8 से 10 तक नेत्र जांच शिविर
Jamshedpur News: झारखंड प्रादेशिक गोशाला संघ के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल के संयोजन में 8 से 10 अगस्त तक बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में नि:शुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर आयोजित होगा। रेड क्रॉस सोसाईटी ने यह जानकारी दी। इससे पूर्व कई संस्थाओं के सहयोग से 820वें नेत्र शिविर का आयोजन किया गया।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। झारखंड प्रादेशिक गोशाला संघ के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल के संयोजन में 8 से 10 अगस्त तक बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में नि:शुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर आयोजित होगा। रेड क्रॉस सोसाईटी के सचिव विजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। इससे पूर्व भालोटिया सेवा संस्थान, राजस्थान सेवा सदन तथा जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के सहयोग से टाटा स्टील एवं निप्पन स्टील की जेसीएपीसीपीएल के सीएसआर से संपन्न 820वें नेत्र शिविर के रोगियों को विदाई दी गई।
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