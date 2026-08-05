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Jamshedpur News: मोतियाबिन्द के ऑपरेशन को लेकर शुक्रवार को लगेगा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में राममनोहर लोहिया अस्पताल में शनिवार को मोतियाबिन्द के मरीजों के लिए शिविर लगेगा। यह शिविर रेड क्रॉस और अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित होगा। चयनित मरीजों का रविवार को मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा और सोमवार को उन्हें चश्मा और दवाइयाँ देकर छुट्टी दी जाएगी।

Jamshedpur News: मोतियाबिन्द के ऑपरेशन को लेकर शुक्रवार को लगेगा शिविर

Jamshedpur News: जमशेदपुर । मोतियाबिन्द के मरीज की जांच को लेकर शनिवार को राममनोहर लोहिया अस्पताल में शिविर लगेगा। यह शिविर रेड क्रॉस सहित अन्य संस्था के सहयोग से लगाया जाएगा। मरीजों के चयन के बाद रविवार को उनका मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा और फिर उनकी सोमवार को चश्मा और दवाईयां देकर छुट्टी कर दी जाएगी। यह जानकारी रेड क्रॉस के मानद सचिव बिजय कुमार सिंह ने दी।

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