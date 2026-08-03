Jamshedpur News: फॉर्म भर लिए गए अब परीक्षा तिथि का इंतजार
Jamshedpur News: जमशेदपुर । एमजीएम मेडिकल कॉलेज में स्नातक और स्नातक उत्तर दोनों कक्षाओं के परीक्षा का फॉर्म भरा जा चुका है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर । एमजीएम मेडिकल कॉलेज में स्नातक और स्नातक उत्तर दोनों कक्षाओं के परीक्षा का फॉर्म भरा जा चुका है। अब जल्दी परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। इन फॉर्म को अब कॉलेज की ओर से विश्वविद्यालय भेजें जाएगा जहां इन फॉर्म की जांच की जाएगी और उसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। जानकारी हो कि स्नातक में करीब 100 और स्नातक उत्तर में करीब 50 से अधिक छात्र परीक्षा की तिथि का इंतजार कर रहे हैं।
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