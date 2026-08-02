Jamshedpur News: पूर्व मुखिया बाहामनी हेंब्रम ने कचरा संग्रह वाहन कर्मियों को दिए रेनकोट
Jamshedpur News: जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत की पूर्व मुखिया बाहामनी हेंब्रम ने कचरा संग्रहण के कार्य में लगे चालक और महिला सफाईकर्मी को बरसाती रेनकोट उपलब्ध कराए। बरसात में काम करते समय इन कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हेंब्रम की पहल से उन्हें राहत मिली और उन्होंने आभार व्यक्त किया।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता के आग्रह पर बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत की पूर्व मुखिया बाहामनी हेंब्रम ने कचरा संग्रह वाहन में कार्यरत चालक एवं महिला सफाईकर्मी को बरसाती रेनकोट उपलब्ध कराया। बरसात के मौसम में घर-घर से कचरा संग्रह करने के दौरान दोनों कर्मियों, विशेषकर महिला सफाईकर्मी को लगातार बारिश में भीगकर कार्य करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पूर्व मुखिया बाहामनी हेंब्रम से रेनकोट उपलब्ध कराई । उन्होंने तत्काल पहल करते हुए दोनों कर्मियों को बरसाती रेनकोट प्रदान किया।रेनकोट मिलने पर चालक एवं महिला सफाईकर्मी ने पूर्व मुखिया बाहामनी हेंब्रम के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर मालोती सरदार, बुलु सरदार सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।
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