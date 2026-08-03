Jamshedpur News: वन भूमि से मिट्टी खनन पर कार्रवाई, जेसीबी जब्त
Jamshedpur News: पटमदा के कमलपुर थाना क्षेत्र के कांकु गांव में वन विभाग ने मिट्टी की खुदाई की शिकायत पर कार्रवाई की। जेसीबी मशीन जब्त करके पटमदा के वन विभाग के डिपो में रख दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य के अंतर्गत ही मशीन उपयोग की जा रही थी। जेसीबी की तत्काल वापसी की मांग की जा रही है।
Jamshedpur News: पटमदा। कमलपुर थाना क्षेत्र के कांकु गांव में वन भूमि से मिट्टी की खुदाई किए जाने की शिकायत पर वन विभाग ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी जब्त कर ली। जब्त मशीन को पटमदा के सालबनी स्थित वन विभाग के डिपो में रखा गया है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना नहीं मिली थी। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, काटिन चौक से गोपालपुर गांव होते हुए दांदुडीह (बंगाल सीमा) तक पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी कार्य के लिए कांकु मौजा स्थित वन भूमि से मिट्टी की कटाई की जा रही थी।
ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए मिट्टी कटाई में लगी जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया।कांकु गांव निवासी सोमनाथ मुर्मू ने बताया कि ग्राम सभा में पारित होने के बाद खेल के मैदान से ग्राम सभा की अनुमति से ही सड़क निर्माण योजना के ठेकेदार द्वारा मिट्टी कटाई के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई थी। इस मैदान में पूर्व में भी मनरेगा की योजना से काम हो चुका है। ग्राम सभा द्वारा मैदान की समतलीकरण के लिए मिट्टी काटने की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद वन विभाग की कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से मशीन को मुक्त करने की मांग की है।
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