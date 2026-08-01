Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में चिकन पॉक्स से 5 साल की बच्ची की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: पटमदा के धोबनी गांव में एक पांच वर्षीय बच्ची की मौत चिकन पॉक्स के संदेह में हुई। स्वास्थ्य टीम ने कहा कि बच्ची में तेज बुखार और चिकन पॉक्स के लक्षण थे। इलाज में लापरवाही के चलते उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं, गांव में मलेरिया के चार नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से तीन बच्चों को अस्पताल रेफर किया गया है।

Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में चिकन पॉक्स से 5 साल की बच्ची की मौत

Jamshedpur News: पटमदा। पटमदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अंतर्गत बोड़ाम प्रखंड के धोबनी गांव में गुरुवार देर रात पांच वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। पटमदा सीएचसी प्रभारी ने प्रारंभिक तौर पर मौत की वजह चिकन पॉक्स होने की संभावना जताई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब पीड़ित परिवार के घर पहुंची, तो जानकारी मिली कि बच्ची को तेज बुखार के साथ चिकन पॉक्स के लक्षण थे। शुरुआत में परिजनों ने उसका झाड़-फूंक कराया। बाद में ग्रामीण चिकित्सक से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों प्रकार की दवाएं दिलाई गईं। इसके बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और उसे बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार को परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: संदिग्ध मलेरिया पीड़ित बच्ची की मौत, एक भर्ती

इधर, गांव में मलेरिया के चार नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जांच के दौरान चार लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। इनमें एक मरीज पीवी तथा तीन मरीज पीएफ मलेरिया से संक्रमित पाए गए हैं।सूत्रों के अनुसार, सोमवारी सिंह (पति- चंदन सिंह) में पीवी मलेरिया की पुष्टि हुई है। वहीं, पीएफ मलेरिया से संक्रमित तीन बच्चों में 12 वर्षीय सुंदर सिंह, दो वर्ष नौ माह का गौर सिंह तथा नौ वर्षीय तारामणि सिंह शामिल हैं। सीएचसी प्रभारी ने बेहतर इलाज के लिए तीनों पीएफ मरीजों को एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया है, जबकि पीवी मलेरिया से संक्रमित महिला का इलाज पटमदा सीएचसी में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सक्रिय होकर आसपास के लोगों की जांच, दवा वितरण, मच्छररोधी उपाय और जागरूकता अभियान चला रही है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि बुखार आने पर तुरंत जांच कराएं और नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Village Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।