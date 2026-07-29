Jamshedpur News: टाटा मोटर्स से रिटायर होने पर कर्मी को दी गई विदाई
Jamshedpur News: टाटा मोटर्स के वर्ल्ड ट्रक लाइन-3 के कर्मचारी राम गोपाल तिवारी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने 10 वर्ष की स्थायी सेवा दी। इस अवसर पर कंपनी के कई उच्च अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। समारोह में उनके योगदान की सराहना की गई।
Jamshedpur News: टाटा मोटर्स के वर्ल्ड ट्रक लाइन-3 के कर्मचारी राम गोपाल तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर प्रबंधन और यूनियन की ओर से मंगलवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। वे 10 वर्ष स्थायी सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर मुख्य रूप से लाइन-3 के हेड सेलवा राज, आरआर दूबे, मनोज कुमार सिंह, जुगनू वर्मा, भोला सिंह, संतोष जायसवाल, दयाल शरण, मनजीत कुमार, मलय जी, अमित घोष, धर्मेंद्र जी, गौतम राय, राकेश, मिथिलेश प्रसाद, सद्दाम, दिवाकर शर्मा, जयपाल, विजय, समीर दत्ता, विनोद, संतोष, रणधीर सिंह, मनीष, ए के शर्मा, महानंद कुमार आदि शामिल थे।
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