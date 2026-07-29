Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: टाटा मोटर्स से रिटायर होने पर कर्मी को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: टाटा मोटर्स के वर्ल्ड ट्रक लाइन-3 के कर्मचारी राम गोपाल तिवारी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने 10 वर्ष की स्थायी सेवा दी। इस अवसर पर कंपनी के कई उच्च अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। समारोह में उनके योगदान की सराहना की गई।

Jamshedpur News: टाटा मोटर्स से रिटायर होने पर कर्मी को दी गई विदाई

Jamshedpur News: टाटा मोटर्स के वर्ल्ड ट्रक लाइन-3 के कर्मचारी राम गोपाल तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर प्रबंधन और यूनियन की ओर से मंगलवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। वे 10 वर्ष स्थायी सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर मुख्य रूप से लाइन-3 के हेड सेलवा राज, आरआर दूबे, मनोज कुमार सिंह, जुगनू वर्मा, भोला सिंह, संतोष जायसवाल, दयाल शरण, मनजीत कुमार, मलय जी, अमित घोष, धर्मेंद्र जी, गौतम राय, राकेश, मिथिलेश प्रसाद, सद्दाम, दिवाकर शर्मा, जयपाल, विजय, समीर दत्ता, विनोद, संतोष, रणधीर सिंह, मनीष, ए के शर्मा, महानंद कुमार आदि शामिल थे।

ये भी पढ़ें:Adityapur News: रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Tata Motors Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।