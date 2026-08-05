Jamshedpur News: एमजीएम में मरीज की मौत के बाद बवाल, इलाज में लापरवाही का आरोप

Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती 61 वर्षीय कानू चक्रवर्ती की मंगलवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ओल्ड सीतारामडेरा निवासी मृतक के परिजनों ने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। देर रात तक चौथी मंजिल स्थित मेडिसिन वार्ड में परिजन जिम्मेदारी तय करने और लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे। मृतक की छोटी बेटी सिंजा चक्रवर्ती ने बताया कि उनके पिता पिछले चार वर्ष से लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। पहले निजी अस्पतालों में इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ था और वे बालीगुमा स्थित बीपीसीएल में कार्यरत थे।

करीब एक माह पहले लीवर में पानी भरने की समस्या बढ़ने पर उनका एमजीएम अस्पताल में इलाज हुआ था। तब कुछ सुधार होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार सुबह तबीयत अधिक बिगड़ने पर उन्हें एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिसिन वार्ड में भर्ती कर लिया गया। उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि भर्ती करने के बाद डॉक्टरों और नर्सों ने समय पर ध्यान नहीं दिया। कई बार अनुरोध करने के बावजूद चिकित्सक मरीज को देखने नहीं पहुंचे, जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। मंगलवार रात करीब 10 बजे कानू चक्रवर्ती की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अस्पताल प्रबंधन से लिखित जवाब और जिम्मेदारी तय करने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति बिगड़ने पर पीसीआर और एमजीएम थाना को सूचना दी गई, जिसके बाद रात करीब 11 बजे पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार, मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने परिजनों को बेहतर इलाज के लिए उच्च संस्थान ले जाने की सलाह दी थी। उन्हें आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता भी बताई गई थी, लेकिन आर्थिक कारणों से परिजन एमजीएम अस्पताल में ही इलाज कराना चाहते थे। परिजनों का कहना है कि यदि अस्पताल में समय पर आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होती और समुचित इलाज मिलता, तो संभवतः मरीज की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मांग की कि भविष्य में किसी मरीज की जान इलाज में लापरवाही के कारण न जाए, इसके लिए लिखित आश्वासन दिया जाए। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस मामले में देर रात तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।